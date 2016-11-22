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    Алвес назвал Месси величайшим футболистом, с которым ему доводилось играть

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Также бразилец, защищавший цвета сине-гранатовых с 2008 по 2016 год, назвал лидера каталонцев величайшим футболистом, с которым ему доводилось сталкиваться на протяжении карьеры.

    «Покинет ли Месси «Барселону»? Не имею понятия, на этот вопрос сможет отметить только он сам. Лионель – взрослый человек и волен как угодно распоряжаться своей жизнью и судьбой, но одно другому не мешает: где бы не оказался Месси, он все равно останется лучшим футболистом в мире. Это величайший игрок, с которым мне доводилось играть», – сказал Алвес.

    Источник: Sport.es

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    22.11.2016 09:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 22 ноября 2016, 13:44

      Ну-ка фанаты, КриРо, где вы)))))?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 22 ноября 2016, 11:22

      Все верно....

      0
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