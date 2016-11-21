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    В Луганске верят в успех «Зари» в Лиге Европы

    Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов уверен, что его команда должна пробиться в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне.

    «Шансы есть. Для начала надо выиграть два оставшихся матча. Это очень сложно, особенно в Стамбуле. Я был там на одном из матчей. Шум на стадионе такой, будто два «Боинга» взлетают одновременно. Поддержка болельщиков будет там просто колоссальной. Да и соперник очень непростой.

    Тем не менее понимаем, что шансы есть. Понимают это и наши футболисты. Плюс, и я не скрываю этого, есть еще и премиальные, которые даются за набранные очки», – сказал Рафаилов.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» – «Заря» состоится в четверг, 24 ноября. После четырех туров «Заря» замыкает турнирную таблицу группы А, отставая от лидирующего «Фенербахче» на пять очков. Также в группе А играют «Фейеноорд» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Заря» Луганск

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    21.11.2016 09:24
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