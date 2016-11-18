Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Матч ТВ» опроверг информацию о трансляциях чемпионата Испании

    Канал «Матч ТВ» опроверг появившееся ранее сообщение о возобновлении трансляций испанкой Примеры.

    «Информация, появившаяся недавно в ряде СМИ о трансляциях телеканалом «Матч ТВ» чемпионата Испании по футболу, не соответствует действительности и дезинформирует телезрителей. «Матч ТВ» тщательно оценивает любые финансовые вложения и на данный момент мы можем сообщить только о том, что переговоры ведутся. В случае достижения двусторонних договоренностей о приобретении прав на трансляции мы оперативно проинформируем об этом все средства массовой информации.

    Просим пользоваться для подготовки материалов по этой теме только проверенными источниками», – говорится в заявлении пресс-службы канала.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2016 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 18 ноября 2016, 19:11

      а жаль

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11