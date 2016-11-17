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    Неймар пытается уговорить Коутиньо на переход в «Барселону»

    Форвард «Барселоны» Неймар хочет видеть в команде своего соотечественника полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, передает UOL Esporte.

    Сообщается, что во время пребывания в сборной Бразилии Неймар говорил с Коутиньо о возможности его перехода в каталонский клуб. Сам футболист не против переезда в Испанию.

    Однако официальных предложений по этому поводу пока нет. Также отмечается, что «Ливерпуль» не хочет расставаться с игроком, и «Барселоне» будет трудно его заполучить.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 19:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov 19 ноября 2016, 10:50

      вопрос, на какую позицию?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 ноября 2016, 21:33

      Форвард «Барселоны» Неймар хочет...своего соотечественника полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, передает UOL Esporte.

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 17 ноября 2016, 20:52

      в барселону чтоб перейти надо очень постараться уговорить

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 ноября 2016, 20:10

      была уже эта новость, и не раз

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