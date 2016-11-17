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    Кононов заявил, что ему было бы приятно получить предложение из Украины

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов оценил уровень чемпионата Украины и рассказал о планах на будущее.Напомним, ранее специалист тренировал «Карпаты» и «Севастополь».

    «Работа главного тренера – это где-то отрыв от реальной жизни, от проблем, которые нас окружают каждый день, от семьи и близких. Ты постоянно думаешь о команде и ее результатах. Сейчас я больше времени уделяю семье. Не был в Украине уже более 3 лет. Но всегда интересуюсь местным футболом. В финансовом плане проблемы есть, это приводит к падению уровня чемпионата. Но я был на встречи «Зари» с «МЮ» в Лиге Европы, и игра луганской команды оставила очень приятные впечатления.

    «Шахтер» я вообще считаю лучшим клубом Восточной Европы за последние 10 лет. Меня всегда восхищала организация работы в донецкой команде. Если будет такая возможность, то с огромным удовольствием приеду в гости. Расставание с «Краснодаром» уже в прошлом. Поддерживаю хорошие отношения с клубом, остались только приятные воспоминания. Если поступит предложение из европейского клуба, я отнесусь к нему с интересом. Украина? Мне нравится эта страна, и если какой-нибудь клуб проявит интерес, будет приятно», –цитирует белорусского тренера «Футбол24»

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 00:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 ноября 2016, 08:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а российский паспорт получил...

      -4
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      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > bolela_16 18 ноября 2016, 03:37

      Так он та и не Украинец был. Та и родился в России, как такого.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 ноября 2016, 05:02

      На Кононова на Украине денег не хватит.

      -2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > КЭТиК 17 ноября 2016, 08:54

      Он для самостийной бесплатно готов... За идею!

      -2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 ноября 2016, 01:06

      В Зирку разве что

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s > Михаил Шевченко 17 ноября 2016, 09:52

      а почему бы и нет.

      2
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