Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дармиан: «Меня ждет еще много работы в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан планирует дождаться своего шанса от Жозе Моуринью, который, по сообщениям СМИ, готов выставить итальянца на трансферный рынок.

    «Не знаю почему Моуринью не доверяет мне, это сложный вопрос. Только тренер принимает решения, с которыми игроки должны соглашаться.

    На тренировках я всегда выкладываюсь по полной. В любой момент готов выйти на поле и помочь команде. Понятно, что отсутствие игровой практики сказывается психологически.

    Тем не менее о переходе в другой клуб говорить слишком рано. Меня ждет еще много работы в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Дармиан Rai Sport.

    В текущем сезоне футболист провел лишь два матча в составе «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11