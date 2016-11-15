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    Бубнов: «Думаю, Аргентина с таким Месси не станет чемпионом мира»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал манеру игры лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

    «Я видел, как Месси играет по-настоящему. Но как он сейчас играет в сборной? Он выходит на поле и большую часть времени стоит. Лео также играет и в «Барселоне». Неймар носится, несмотря, что его постоянно бьют. Немножко удивляет нынешняя манера игры Месси. Он великий игрок, в этом нет вопросов. Но аргентинец не участвует в прессинге. Думаю, такая манера игры не совсем идет на пользу команде. Такие футболисты уже являются потерей для общекомандной игры. А когда соперники равны, то такие действия футболистов могут вылиться в то, что произошло в последнем матче сборной Аргентины с Бразилией. Я считаю, что сейчас Месси играет хуже, чем раньше. Думаю, сборная Аргентины с таким Месси не станет чемпионом мира», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    15.11.2016 12:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 ноября 2016, 13:45

      Месси потерял мотивацию... Надеюсь, найдет ещё.

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 ноября 2016, 12:54

      Куда мы катимся?! Какой-то Бубнов задирает ногу уже и на Месси...

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 ноября 2016, 10:40

      конечно аргентина не станет чемпионом мира, ведь им станет Россия!!!))

      0
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      Рейтинг: +18

      Idol777 15 ноября 2016, 20:03

      По мне дак Аргентине не хватает твердой тренерской руки! Симеоне думаю заставил бы всех там трудиться на славу.......

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 ноября 2016, 15:28

      меня одного не волнует как сыграет Аргентина на ЧМ? попадет ли она туда?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Shulc 15 ноября 2016, 15:00

      как то не по "бубновски" сказал)

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 14:57

      ..."Думаю,такая манера игры не совсем идёт на пользу команде"...
      Не зря всё-таки, когда-то Константин Иванович в Сашку вкладывался.
      Вот и результат!

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 ноября 2016, 14:53

      x

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25029

      bset 15 ноября 2016, 14:27

      Просто Месси талантлив. Роналдиньо был талантлив, Куарежма. А Роналду - работяга. В этом его отличие

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 ноября 2016, 13:47

      конечно не станет

      -1
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