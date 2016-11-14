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    Петреску: «Клубу с такой историей, как у «Динамо», не дадут погибнуть»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску, ныне возглавляющий «Аль-Наср», признался, что уверен в хорошем будущем бело-голубых. Напомним, ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах в московском клубе, который лидирует в турнирной таблице ФНЛ после 22-х туров.

    – Еще совсем недавно конкуренцию «Зениту» старалось составлять «Динамо». Теперь плодятся слухи о том, что клуб могут признать банкротом... Вам больно читать подобное?

    – Я уверен, что клубу с такой великой историей не дадут погибнуть. Сейчас «Динамо» уверенно возвращается в Премьер-лигу, и дальше все будет хорошо. Обязательно найдется тот, кто поможет...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 20:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 15 ноября 2016, 09:19

      торпедо конечно жаль но будем надеяться что второго торпедо не будет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 15 ноября 2016, 07:28

      Торпедо тоже так думали.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 ноября 2016, 22:33

      Торпедо же убили...так что не факт.

      -1
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      Рейтинг: +249

      selkoka 14 ноября 2016, 22:26

      Очень надеемся!Не хочется повторения истории, как с Торпедо

      -1
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