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    «Локомотив» возрождает общеобразовательную школу при интернате клуба

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах столичного клуба по возобновлению работы средней общеобразовательной школы при интернате клуба.

    «Сейчас родители вынуждены пристраивать детей в другие московские школы, в которых учебный процесс, естественно, не адаптирован под ребят, профессионально занимающихся спортом. Поэтому видим свою социальную ответственность перед нашими юными футболистами и их родителями в том, чтобы дети, попавшие в академию «Локомотива», смогли получить качественное образование в стенах родного клуба.

    Конечно, ломать – не строить. Процесс формирования школьного коллектива, подбор учебной программы потребует некоторого времени. Уверен, нам в этом помогут и Министерство образования, и город, и, возможно, профильные вузы.

    Надеемся, 1 сентября следующего года в Черкизове снова прозвучит первый звонок», – сказал Геркус.

    Самыми известными выпускниками академии «Локомотива», учившимися в ее общеобразовательной школе, являются полузащитник железнодорожников и сборной России Алексей Миранчук и его брат-близнец Антон, защитник «Рубина» Тарас Бурлак, защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, чемпионы Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов, а также голкипер «Локо» Мирослав Лобанцев.

    Источник: Известия

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    14.11.2016 10:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 ноября 2016, 17:02

      Хорошая новость. Лет через 10 это даст свои плоды (привет Кокорину)

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 14 ноября 2016, 12:53

      Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 14 ноября 2016, 11:09

      красава, Геркус!
      Смородская всё поломала, а тебе теперь строить. надеюсь, всё получится.

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