Источник: «Боруссия» вернет Мхитаряна в январе

Мхитарян: «Хочу доказать всем, что могу быть ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что хочет закрепиться в стане английского клуба и стать лидером «красных дьяволов». Напомним, в нынешнем сезоне армянский хавбек провел за «МЮ» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.
Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает источник, футболист сборной Армении вернется в Германию уже в январе. Ожидается, что 27-летний армянин перейдет в «Боруссию» на правах аренды.
Напомним, что Мхитарян в этом сезоне лишь единожды начал матч в стартовом составе.