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    Источник: «Боруссия» вернет Мхитаряна в январе

    Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает источник, футболист сборной Армении вернется в Германию уже в январе. Ожидается, что 27-летний армянин перейдет в «Боруссию» на правах аренды.

    Напомним, что Мхитарян в этом сезоне лишь единожды начал матч в стартовом составе.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.11.2016 07:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Ziko bvb 13 ноября 2016, 20:35

      Мхитарян: «Хочу доказать всем, что могу быть ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»
      Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что хочет закрепиться в стане английского клуба и стать лидером «красных дьяволов». Напомним, в нынешнем сезоне армянский хавбек провел за «МЮ» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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      Рейтинг: +264

      dimid 13 ноября 2016, 13:24

      правильное решение.

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 13 ноября 2016, 11:09

      Спрашивается, если знаешь, что не осилишь, то зачем дергался?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > FRZZ 13 ноября 2016, 12:42

      дурачка не включай, кого он хуже из тех, кто выходит в составе? Маты или Марсьяля? Лучше обоих. Сам прекрасно понимаешь, что из-за принципиальности недотренера не играет в составе, а не потому, что не тянет по игре

      -3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > diadushka 13 ноября 2016, 13:28

      посмотри игру с манчестер сити, думаю тебе все сразу станет понятно, не для англии мхитарян.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Павел Буре 13 ноября 2016, 13:40

      общее мнение об игроке по результатам 1 игры?........... Не убедительный у тебя аргумент(

      -2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ > diadushka 13 ноября 2016, 17:49

      Не неси чушь, из за какого принципа??? У Моура мозги не такие куриные как у тебя , ему по барабану, кто такой Мхитарян, ни хера не показывает, вот по-этому и не играет .

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > FRZZ 13 ноября 2016, 18:00

      по результатам игры МЮ и видно, какой он гениальный тренер, того и глядишь феерят и в АПЛ и в ЛЕ! Или может только люди с куриными мозгами и считают его великим тренером

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > 13 ноября 2016, 18:04

      Конечно, пусть лучше вернется! Боруссия на сегодняшний день на порядок сильнее МЮ, и тренер там талантливее! Без сэра Алекса Фергюссона МЮ теперь середняк АПЛ, и моур явно не тот тренер кто вернет былую мощь

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 ноября 2016, 10:20

      Наигрался в МЮ. Может мечта исполнилась, а теперь обратно. Только аренда арендой, а выкупать будут явно за меньшую сумму что продавали, так как качество уже снизилось. А можно и не возвращать, а для расширения состава взять и вернуть обратно.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 ноября 2016, 09:12

      правильно сделает! пусть играет, это все равно лучше чем полировать лавку ))

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