Источник: «Боруссия» вернет Мхитаряна в январе

Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, футболист сборной Армении вернется в Германию уже в январе. Ожидается, что 27-летний армянин перейдет в «Боруссию» на правах аренды.

Напомним, что Мхитарян в этом сезоне лишь единожды начал матч в стартовом составе.