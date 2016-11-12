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    «Интер» и «Милан» хотят приобрести у «Вольфсбурга» Родригеса

    Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес вызвал интерес со стороны двух итальянских клубов – «Интера» и «Милана». Как сообщает источник, обе команды уже просматривали игрока во время матчей чемпионата Германии и попытаются приобрести 24-летнего швейцарца во время зимнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне Родригес провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

    Источник: Transfermarkt

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    12.11.2016 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 ноября 2016, 19:38

      Хороший игрок... для Милана хорошо подойдет...

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