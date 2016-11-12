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    Бенитес – лучший тренер Чемпионшипа по итогам октября

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес удостоился звания лучшего наставника Чемпионшипа по итогам октября. После 16-ти туров «сороки» располагаются на первой строчке в турнирной таблице с 37-ю очками в активе и опережают ближайшего преследователя на три балла.

    «Только что стало известно, что меня признали лучшим тренером октября. Тем не менее, все в курсе, что в футболе все зависит от слаженности работы механизма всех деталей в клубе: игроков, тренеров и других сотрудников. Выражаю огромную благодарность болельщикам, поддерживающих «Ньюкасл» в горе и в радости, а также игрокам и сотрудникам», – написал испанский специалист на своем сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 12:30
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