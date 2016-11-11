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    Мата: «Ибрагимович постоянно шутит и подкалывает»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на атмосферу в команде.

    «Он многое привнес в команду. Не только ментальность, но и свой способ понимать футбол, манеру поведения с партнерами в раздевалке.

    Он правильно и в нужный момент нажимает кнопки, пытаясь мотивировать каждого. Это очень забавный парень, так что он прекрасно дополняет команду.

    Он постоянно шутит, подкалывает, в нужный момент обращаясь к нужному человеку. Такой персонаж полезен в раздевалке», – сказал Мата.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2016 22:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 11 ноября 2016, 22:56

      Это он Ибру персонажем назвал,щенок?!?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Nikita Suarez 11 ноября 2016, 23:03

      это он Мату щенком назвал, щенок?!?

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Nikita Suarez 11 ноября 2016, 23:21

      ага, именно по-русски, "персонаж"
      так перевели

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