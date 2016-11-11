Агент Роналду: «Только Криштиану может получить «Золотой мяч» и приз игроку года ФИФА»

Агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш поделился мнением о последних достижениях своего клиента.

«Он провел фантастический сезон. Выиграл Лигу чемпионов, забив 16 голов, и победил на Евро. Португалия – настолько маленькая страна, что такое достижение просто немыслимо», – сказал Мендеш.

По мнению агента, Роналду должен получить и «Золотой мяч», и награду лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Не имею ни малейших сомнений относительно шансов на «Золотой мяч» и приз ФИФА. Думаю, только один игрок может их получить – Криштиану Роналду. Слишком большой была разница в уровне с остальными футболистами в прошлом сезоне. Криштиану – боец, который тяжело работает каждый день. По-моему, он лучший игрок в истории футбола».

Напомним, с этого года «Золотой мяч» вновь будет вручать журнал France Fotball, а ФИФА будет присуждать свою награду лучшему по версии организации футболисту года.