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  • Агент Роналду: «Только Криштиану может получить «Золотой мяч» и приз игроку года ФИФА»

Агент Роналду: «Только Криштиану может получить «Золотой мяч» и приз игроку года ФИФА»

11 ноября 2016, 20:46
6

Агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш поделился мнением о последних достижениях своего клиента.

«Он провел фантастический сезон. Выиграл Лигу чемпионов, забив 16 голов, и победил на Евро. Португалия – настолько маленькая страна, что такое достижение просто немыслимо», – сказал Мендеш.

По мнению агента, Роналду должен получить и «Золотой мяч», и награду лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Не имею ни малейших сомнений относительно шансов на «Золотой мяч» и приз ФИФА. Думаю, только один игрок может их получить – Криштиану Роналду. Слишком большой была разница в уровне с остальными футболистами в прошлом сезоне. Криштиану – боец, который тяжело работает каждый день. По-моему, он лучший игрок в истории футбола».

Напомним, с этого года «Золотой мяч» вновь будет вручать журнал France Fotball, а ФИФА будет присуждать свою награду лучшему по версии организации футболисту года.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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melnicn
1478886786
да-да нр.1
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Igornv
1478887162
даааааааааааа
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Sergil
1478888858
Будем откровенны, что с победой в ЛЧ, что с победой на чемпионате Европы, нереальное везение. Особенно на ЧЕ, когда они кое как вышли из донной группы и их дикий отскок в финале...
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de bruyne
1478890765
С третей месть евро из группы? Лиге чемпионов с мс и атлетико я его даже не видел на поле... он за все свое время этот сезон худшем провел
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NEMETSRUS
1478896820
заслужено получит
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Камасутра
1478899204
золотому мальчику - золотой мячик:)
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