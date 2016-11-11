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    Гендиректор «Терека»: «Клуб не будет вмешиваться в работу «Матч ТВ» по комментаторам»

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не собирается вмешиваться в работу «Матч ТВ» в плане назначения комментаторов на матчи команды. Напомним, грозненцы направили письмо к каналу с просьбой не назначать комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля освещать матчи «Терека».

    «Мы письмо отправили на следующий день после матча, обратились с просьбой не назначать Журавеля на наши матчи. Дальше «Матч ТВ» решит – это их сотрудник. На этом инцидент исчерпан – в работу холдинга мы вмешиваться не можем. Мы высказали свое пожелание», – заявил функционер.

    Источник: ТАСС

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    11.11.2016 12:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      Алихан95 11 ноября 2016, 23:09

      У ЗЕНИТА ЖЕ ЕСТЬ СВОЙ ОРЛОВ, ПУСТЬ И У ТЕРЕКА БУДЕТ СВОЙ.....

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 ноября 2016, 18:53

      Помнится, когда-то в Грозном были недовольны Уткиным, потом Трушечкиным, теперь вот, и Журавеля в небе достали. Что сказать, не любят в Грозном правды, ага. На матчи Терека уже и не каждого арбитра назначают, только по согласованию.

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      Рейтинг: +34

      15426378s 11 ноября 2016, 17:22

      пусть комментирует игру Терека главный болела этого клуба, и будет всегда за этим клубом , победа.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 11 ноября 2016, 17:15

      гену орлова им,тогда все покуражаться)))

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