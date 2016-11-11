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    В «Барселоне» намерены продлить контракт с Ракитичем

    Руководство «Барселоны» готово продлить контракт полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Mundo Deportivo. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года. В нем будут существенно улучшены финансовые условия.

    С тех пор как «Барселону» возглавил Луис Энрике, Ракитич провел на поле 123 матча. Он обходит по этому показателю даже Лионеля Месси, который занимает вторую строчку данного рейтинга с показателем в 120 матчей.

    Стоит отметить, что действующий контракт Ракитича с клубом рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 10:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1191

      ttter 11 ноября 2016, 20:02

      Лучьший тоскатель рояля в современном футболе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 ноября 2016, 18:06

      Ракитич уже начал сдавать, что будет лет через 5 кто знает

      0
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      Рейтинг: -185

      Protosser 11 ноября 2016, 16:56

      Ну еще бы!

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