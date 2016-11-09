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    Агент: «В «Ростов» никаких запросов от «Ливерпуля» по Азмуну не поступало»

    Агент нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Мехди Хагитали прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Ливерпуль». Как отметил представитель футболиста, на данный момент от клуба АПЛ не поступало официального предложения по трансферу игрока.

    «Да, я видел эту информацию об интересе «Ливерпуля», но в «Ростов» никаких запросов не поступало. Это новость от Guardian, а они частенько любят писать подобные вещи. Если «Ливерпуль» сделает официальное предложение по Сердару, мы с «Ростовом» будем вместе решать, поскольку у Азмуна действующий контракт с «Ростовом». Не знаю, что тогда будет.

    Уйдет Азмун или останется? Здесь я ничего не смогу сказать наверняка. Будем ждать, как сложится ситуация, сейчас фокусируемся на «Ростове», на том, сколько забивает Азмун за эту команду, на болельщиках. Серьезно, у Сердара много фанатов в Ростове-на-Дону. Будем следить за предложениями и ждать», – заявил Хагитали.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.11.2016 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2016, 10:33

      Как болельщик Ростсельмаша-я против. Но умом понимаю, что парню надо расти. Удачи ему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 9 ноября 2016, 18:20

      Азмун без Бекиеча деньги на ветер

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 ноября 2016, 17:24

      Як Бекиевич скаже, так i буде

      3
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