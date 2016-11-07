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    Василий Титов назвал истерическими воплями слухи о гибели «Динамо»

    Член совета директоров «Динамо» Василий Титов опроверг информацию, согласно которой московский клуб в ближайшем будущем может быть расформирован. Напомним, ранее сообщалось, что долги бело-голубых перед кредиторами составляют около 13 миллиардов рублей.

    «Динамо» на краю гибели и может исчезнуть с карты? Такие вопли истерические комментировать вообще бессмысленно. Все нормально с клубом. Сложно, но все нормально с клубом. А истерические вопли комментировать не собираюсь», – сказал Титов.

    Источник: Р-Спорт

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    07.11.2016 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 8 ноября 2016, 13:00

      пока динамо

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 8 ноября 2016, 11:29

      13 миллиардов должок? Интересно,кто это такой добродетель,готовый отдать свои деньги за команду ,которая не способна их зарабатывать?Отдать 13 миллиардов(!) и продолжать себе в убыток содержать Динамо,чтобы вывести его в вышку и отвалить ,потом, ещё громадное количество кровных на усиление состава !

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