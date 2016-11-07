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    Руни останется в «Манчестер Юнайтед» до окончания контракта

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хочет остаться в команде до истечения срока контракта, несмотря на уменьшение количества игрового времени после прихода на пост главного тренера команды Жозе Моуринью минувшим летом. Напомним, соглашение 31-летнего игрока с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2019 года.

    По информации различных СМИ, манкунианцы рассматривают возможность продажи Руни в период ближайшего зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». В текущем сезоне футболист принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив два забитых мяча.

    Источник: Guardian.com

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    07.11.2016 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 7 ноября 2016, 19:11

      Фрэнки тоже легенда челси но для "особого" это не была проблема

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 ноября 2016, 15:29

      Не хотелось бы чтобы Руни покидал Юнайтед, он символ этого клуба, да согласен в последнее время его игра оставляет желать НАМНОГО лучшего., и все же ВОИН (так его называла моя жена, до того как он перестал забивать, а сейчас лысым называет) Руни это часть Юнайтед и я надеюсь им и останется.
      Побед Юнайтед!

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