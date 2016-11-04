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    Сергей Петров: «Из поражения от «Шальке» вынесем опыт и будем двигаться вперед»

    Защитник «Краснодара» Сергей Петров пообещал, что игроки его команды вынесут опыт из неудачного матча Лиги чемпионов против «Шальке-04».

    «Конечно, обидно такие мячи пропускать. Были моменты, могли забить. Ну что, будем двигаться дальше. Не могу сказать, что не были готовы к взрывной скорости Кайсары. Просто так получилось, что в том эпизоде он убежал.

    Хотел бы поблагодарить болельщиков, которых сегодня было слышно. Спасибо им, что приезжают на гостевые игры и поддерживают нас.

    Из этого поражения вынесем опыт и будем двигаться вперед. Все зависит от нас», – рассказал Петров в эфире программы «Все на Матч!».

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 ноября 2016, 12:45

      как можно "вынести опыт"?) По-моему опыт можно получить, но никак не вынести...

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