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    Шалимов: «Когда играешь на таком уровне, надо забивать. В таких матчах «Краснодар» получает опыт»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором его подопечные уступили «Шальке-04» со счетом 0:2.

    «Владели мячом, но до пропущенного гола. Понятно, что, забей мы, могло все сложиться иначе. Были у нас моменты, причем реальные моменты. Но когда играешь на таком уровне, надо забивать. А если не забиваешь… Как команда мы получаем в таких матчах опыт», – сказал Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2016 01:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +80

      роналдон 4 ноября 2016, 10:13

      А ему, может, побриться надо? На вид бомж , и игра такая же. Это ему не в РФПЛ,где есть финресурс..

      1
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 4 ноября 2016, 05:12

      Опыт дело наживное!

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 ноября 2016, 05:04

      опыт уже есть

      0
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