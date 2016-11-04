Шалимов: «Когда играешь на таком уровне, надо забивать. В таких матчах «Краснодар» получает опыт»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором его подопечные уступили «Шальке-04» со счетом 0:2.

«Владели мячом, но до пропущенного гола. Понятно, что, забей мы, могло все сложиться иначе. Были у нас моменты, причем реальные моменты. Но когда играешь на таком уровне, надо забивать. А если не забиваешь… Как команда мы получаем в таких матчах опыт», – сказал Шалимов.