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    Ионов: «Просто не знаю, что произошло»

    Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов прокомментировал поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3).

    «Нельзя так играть. Не знаю, что произошло. Нечего сказать. Стыдно за результат, за игру. Были ли шансы на положительный результат с «Монако»? Не знаю, настраивались на игру… Просто не знаю, что произошло. После перерыва был разговор в раздевалке, хотели выйти на второй тайм, попробовать исправить ситуацию, но тяжело. Нельзя так играть на таком уровне», – сказал футболист в эфире канала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 01:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 12:12

      Даже не понял,что произошло? Странно....Все поняли,даже те,кто не смотрел игру.Может,ему свою заначку Ерёменко отдал на сохранение,пока идёт разбирательство?

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 3 ноября 2016, 11:27

      Я бы тебя даже в Рязанскую команду не взял!!!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 ноября 2016, 10:49

      Заметила при интервью наворачивающиеся слёзы, неужели они способны ещё до такой степени переживать?

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 ноября 2016, 08:29

      что должно быть -произошло

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 ноября 2016, 06:06

      вам наглядно доказали что вы гавно а не команда чего ж тут непонятного

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