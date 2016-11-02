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    Главный тренер «Дандолка»: «Для нас уникальный опыт играть в таком холодном климате»

    Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита». В составе питерского клуба специалист отметил полузащитника Акселя Витселя. Напомним, матч состоится 3 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    «Для нас важно как хорошо сыграть с «Зенитом», так и выиграть в воскресенье Кубок Ирландии. Для нас это фантастический сезон. Мы провели 53 матча в течение 36 недель, это очень много, но еще нас ждет немало важных игр. Стараемся поддерживать хорошую физическую форму всех игроков. Безусловно, физические кондиции очень важны. Также обращаем внимание и на технические моменты, они также играют роль.

    Видел матч «Зенита» с «Анжи» в Кубке России, результат не соответствует тому, что было на поле. Мне понравилось, как действовал Аксель Витсель. Для нас уникальный опыт играть в таком холодном климате. Мы открываем новые места благодаря Лиге Европы. Очень здорово получить возможность сыграть в Петербурге, через несколько недель мы полетим в Израиль. Думаю, ощутим контраст в погоде», – сказал Кенни.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 19:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 4 ноября 2016, 02:37

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 4 ноября 2016, 00:46

      удачи Дандолку в Кубке Ирландии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      muromen 3 ноября 2016, 10:14

      Вперёд, Ириши!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 ноября 2016, 09:33

      Территория и климат, главное оружие россиян, за не имением другого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 ноября 2016, 01:10

      "Для нас уникальный опыт играть в таком холодном климате."...сказал Ирландец про Россию)) Прикольно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 ноября 2016, 00:23

      А еще медведи, водка, гармошка...

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 ноября 2016, 22:17

      С Африки приехали?)))

      1
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