Лига чемпионов. «Атлетико» вырвал победу у «Ростова», обеспечив себе выход из группы

блестящая игра "приведения" Гризмана(он появлялся там где надо),голы его красавцы,топ-10 этого раунда еврокубков..
не понимаю зачем заменили Сердара Азмуна,лучший в Ростове в этой игре,а Муса Думбия вообще исчез с поля..
Ростов,желаю удачи в матче с ПСВ ,желаю победы и попадания в ЛЕ,где думаю есть у Ростова хорошие шансы добраться далеко!..
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» уступил «Атлетико» со счетом 1:2. Ростовчанам хватило одной минуты, чтобы усилиями Сердара Азмуна отыграться после гола Антуана Гризманна, однако в концовке встречи тот же Гризманн принес своей команде три очка.
Таким образом, «Ростов» остался с одним баллом на последнем месте, на счету лидирующих в группе мадридцев 12 очков, и они гарантировали себе выход в плей-офф.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 4-й тур
Атлетико (Испания) – Ростов (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Гризманн, 29; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Гризманн, 90+3.
Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль (Гамейро, 58), Феррейра-Карраско (Коррреа, 79), Гризманн, Торрес.
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев (Терентьев, 73), Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 54+3), Полоз, Азмун (Думбия, 70).
Предупреждения: Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 – Калачев, 47; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82.