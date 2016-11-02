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    Лига чемпионов. «Атлетико» вырвал победу у «Ростова», обеспечив себе выход из группы

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» уступил «Атлетико» со счетом 1:2. Ростовчанам хватило одной минуты, чтобы усилиями Сердара Азмуна отыграться после гола Антуана Гризманна, однако в концовке встречи тот же Гризманн принес своей команде три очка.

    Таким образом, «Ростов» остался с одним баллом на последнем месте, на счету лидирующих в группе мадридцев 12 очков, и они гарантировали себе выход в плей-офф.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

    Атлетико (Испания) – Ростов (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Гризманн, 29; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Гризманн, 90+3.

    Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Сауль (Гамейро, 58), Феррейра-Карраско (Коррреа, 79), Гризманн, Торрес.

    Ростов: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев (Терентьев, 73), Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 54+3), Полоз, Азмун (Думбия, 70).

    Предупреждения: Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 – Калачев, 47; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 00:40
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 2 ноября 2016, 08:43

      блестящая игра "приведения" Гризмана(он появлялся там где надо),голы его красавцы,топ-10 этого раунда еврокубков..
      не понимаю зачем заменили Сердара Азмуна,лучший в Ростове в этой игре,а Муса Думбия вообще исчез с поля..
      Ростов,желаю удачи в матче с ПСВ ,желаю победы и попадания в ЛЕ,где думаю есть у Ростова хорошие шансы добраться далеко!..

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 ноября 2016, 07:10

      Достойнейшая игра Ростова, немного не хватило!

      3
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      Рейтинг: +74

      koka7751 2 ноября 2016, 07:04

      Обидно, но молодцы!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 06:44

      Ростов молодцы. Достойно бились! Респект за игру! Вот вам и ответ на колхоз.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 ноября 2016, 04:22

      Достойная игра Ростова)))

      4
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      Рейтинг: +490

      andruhs 2 ноября 2016, 03:18

      СИДЕЛИ в ПИТЕРЕ и СМОТРЕЛИ...( бол. Зенита )
      Ростову самый большой респект. Отдали все, что могли, проиграли, но не обидно, как многим показалось...
      Хотя и статистика ударов 22 : 6, но результат очень достойный. Атлетико суперклуб, но пацаны не прижались и не сдались до игры, как бывает.
      Успеха вам, ребята - хорошая команда! Молодца ! Все впереди.
      Что же касается Гризманна - все сами видели - два шанса за матч и два гола...Без комментариев ! Очень уж хорош., признаем.......

      5
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 2 ноября 2016, 03:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      эх ставка не сыграла,жаль

      -5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 02:50

      Ростов очень старался. Обстоятельства были сильнее.

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 2 ноября 2016, 01:22

      Кровь из носу победить псв надо бороться за ЛЕ а там гляди и Бавария второй состав привезет

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Rzn_za_cska 2 ноября 2016, 02:47

      Лучше бы третий.

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Zeff 2 ноября 2016, 12:12

      :-) да уж

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 2 ноября 2016, 01:13

      молодцы Ростов!!! достойно в каждом матче!!! уровень игроков не науровне ЦСКА Зенита. Свиней, но бьются хоть и не получается победить!!! молодцы!!!

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