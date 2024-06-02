Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).

«К этому никогда не привыкнешь. Было очень сложно. Во втором тайме мы сыграли лучше, был баланс, реже теряли мяч. Мечта продолжается.

В первом тайме мы были ленивыми, были потери, соперник играл, как хотел.

Тони Кроос хотел уйти вот так. Мы должны отнестись к решению Тони с уважением», – сказал Анчелотти.