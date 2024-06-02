Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).
«К этому никогда не привыкнешь. Было очень сложно. Во втором тайме мы сыграли лучше, был баланс, реже теряли мяч. Мечта продолжается.
В первом тайме мы были ленивыми, были потери, соперник играл, как хотел.
Тони Кроос хотел уйти вот так. Мы должны отнестись к решению Тони с уважением», – сказал Анчелотти.
- «Реал» в 15-й раз выиграл ЛЧ.
- Финал состоялся на лондонском «Уэмбли».
- В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» 14 августа сыграет в Варшаве с «Аталантой».