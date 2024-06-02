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    Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в ЛЧ

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).

    «К этому никогда не привыкнешь. Было очень сложно. Во втором тайме мы сыграли лучше, был баланс, реже теряли мяч. Мечта продолжается.

    В первом тайме мы были ленивыми, были потери, соперник играл, как хотел.

    Тони Кроос хотел уйти вот так. Мы должны отнестись к решению Тони с уважением», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» в 15-й раз выиграл ЛЧ.
    • Финал состоялся на лондонском «Уэмбли».
    • В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» 14 августа сыграет в Варшаве с «Аталантой».

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    Источник: Marca

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    02.06.2024 00:29
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1717278234
    Мечтать не вредно, главное - ваши мечты сбываются. Успехов Вам, сливочный папа Карло!!!
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    knikos
    1717278402
    Анчелотти - лучший ! Он , вроде , с тремя командами ЛЧ брал , насколько я помню .
    Ответить
    СпорЦмен
    1717290107
    Я ставил квартиру Геныча, где можно забрать подарок? :))))
    Ответить
    Red Man
    1717320759
    Молодец, папа Карло
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