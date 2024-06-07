Месси назвал две лучшие команды мира

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил, какие команды он считает лучшими в мире.
«С точки зрения результатов – это «Реал». Если судить по уровню игры – лично мне нравится «Манчестер Сити» Гвардиолы.
Думаю, что любая команда, которую тренирует Пеп, является особенной», – сказал Месси.
- На прошлой неделе «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз, победив в финале «Боруссию Д» (2:0).
- Мадридцы выбили «Сити» из турнира на стадии 1/4 финала, пройдя соперника в серии пенальти.
- И «Реал», и «Манчестер Сити» стали чемпионами своих стран.