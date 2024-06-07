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    Месси назвал две лучшие команды мира

    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил, какие команды он считает лучшими в мире.

    «С точки зрения результатов – это «Реал». Если судить по уровню игры – лично мне нравится «Манчестер Сити» Гвардиолы.

    Думаю, что любая команда, которую тренирует Пеп, является особенной», – сказал Месси.

    • На прошлой неделе «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз, победив в финале «Боруссию Д» (2:0).
    • Мадридцы выбили «Сити» из турнира на стадии 1/4 финала, пройдя соперника в серии пенальти.
    • И «Реал», и «Манчестер Сити» стали чемпионами своих стран.

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    Источник: Infobae

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    07.06.2024 14:36
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