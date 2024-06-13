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    Месси сказал, за кого болел в финале Лиги чемпионов

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признал, что болел в финале Лиги чемпионов против «Реала», так как поддерживает «Барселону».

    «Очевидно, что мы болели за «Дортмунд», я фанат «Барселоны», и если бы теоретически «Барселона» вышла в финал, болельщики «Реала» тоже поддерживали бы ее соперника, так бывает в футболе.

    С самого детства я был болельщиком «Барселоны», я люблю «Барсу». Сегодня я поддерживаю команду издалека, и я надеюсь, что мы снова будем бороться за победу в Лиге чемпионов, прошло много времени с тех пор, как мы ее выигрывали.

    Как болельщик «Барселоны», я не хотел, чтобы «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов», – сказал Месси.

    • В финале Лиги чемпионов «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» (2:0).
    • Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 года, выступал за основную команду в 2003–2021 годах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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