«Реал» договорился о продлении контракта с Иско

Полузащитник «Реала» Иско продлит контракт с клубом до 2022 года, утверждает Cadena Ser. Текущее соглашение футболиста рассчитано до 2018 года.

Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Тоттенхэма». Иско перешел в «Реал» в 2013 году. В текущем сезоне на его счету два гола в семи матчах чемпионата Испании, из которых он только два провел полностью.