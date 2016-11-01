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    «Реал» договорился о продлении контракта с Иско

    Полузащитник «Реала» Иско продлит контракт с клубом до 2022 года, утверждает Cadena Ser. Текущее соглашение футболиста рассчитано до 2018 года.

    Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Тоттенхэма». Иско перешел в «Реал» в 2013 году. В текущем сезоне на его счету два гола в семи матчах чемпионата Испании, из которых он только два провел полностью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 08:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 1 ноября 2016, 09:19

      Не тот у него калибр для Реала. Ему бы в команды сразу за лидерами - души бы в нем не чаяли, всю карьеру провел бы в шоколаде купаясь. А так - лавка и забвение. Если не подсуетится вовремя.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > momwig_ 3 ноября 2016, 12:04

      мне кажется в Ювентусе ему было бы лучше всего)

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