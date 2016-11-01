«Реал» договорился о продлении контракта с Иско

Не тот у него калибр для Реала. Ему бы в команды сразу за лидерами - души бы в нем не чаяли, всю карьеру провел бы в шоколаде купаясь. А так - лавка и забвение. Если не подсуетится вовремя.
Полузащитник «Реала» Иско продлит контракт с клубом до 2022 года, утверждает Cadena Ser. Текущее соглашение футболиста рассчитано до 2018 года.
Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Тоттенхэма». Иско перешел в «Реал» в 2013 году. В текущем сезоне на его счету два гола в семи матчах чемпионата Испании, из которых он только два провел полностью.