Стало известно, когда «Спартак» оформит переход экс-нападающего «Реала»

Виллиан Жозе официально станет игроком «Спартака» в ближайшие несколько дней.

По информации Metaratings, в конце этой недели нападающий «Бетиса» прилетит в Москву для прохождения медосмотра.

Фабио Алейшо сообщает, что спартаковцы объявят о переходе бразильца не позднее понедельника.

32-летний Жозе провел в «Бетисе» три сезона: 126 матчей, 31 гол, 12 ассистов.

В 2014 году он выступал за мадридский «Реал».

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 3 млн евро, а самому игроку даст зарплату в размере 1,7 млн евро + бонусы.

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