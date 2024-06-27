В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Виллиану Жозе

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо подтвердил, что «Спартак» договаривается о переходе Виллиана Жозе.

«Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе», – сказал Фахардо.

32-летний Жозе провел в «Бетисе» три сезона: 126 матчей, 31 гол, 12 ассистов.

В 2014 году он выступал за мадридский «Реал».

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 3 млн евро, а самому игроку даст зарплату в размере 1,7 млн евро + бонусы.

Ожидается, что бразилец присоединится к новой команде не позднее понедельника.

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