Мостовой рассказал, что сглупил в конце игровой карьеры

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил сожаление, что отказался от предложения из Катара в конце игровой карьеры.

«Меня тоже звали в «курортные» чемпионаты тех лет. Если в Саудовскую Аравию не особо уезжали стареющие звезды, то в Японию – за милую душу. Меня звали – я отказался.

А вот к концу карьеры приглашали в Катар. На роскошные условия! То ли 2004-й, то ли 2005-й. Вот это я сглупил, не поехал. По случайности все сорвалось. Контракт, можно сказать, был на руках. Очень жалею. Жизнь сейчас такая, что все упирается в деньги. Прежде мы об этом думали меньше. Не так остро стоял денежный вопрос.

О чем говорить, если в чемпионате России футболисты, забившие 15 голов к 30 годам, получают сумасшедшие деньги?! Это же ужас! Необъяснимо! Просто за границей не знают, какие у нас зарплаты. Узнали бы – сказали б: «Вы что, с ума сошли?»

В мое время Давид Вилья, чемпион мира, Европы и всего на свете, бомбардир, получал в «Барселоне» полтора миллиона долларов «грязными»! Еще и отдавал налогами половину!

У нас в «Сельте» играл бразилец Мазинью, чемпион мира. Клод Макелеле, просто выдающийся футболист. У них даже близко не подходило к миллиону! Потом-то Макелеле свое добрал в «Челси» и «Реале», это ясно. Но в «Сельте» получал гроши для своего уровня», – написал Мостовой.