Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Мостовой рассказал, что сглупил в конце игровой карьеры

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил сожаление, что отказался от предложения из Катара в конце игровой карьеры.

    «Меня тоже звали в «курортные» чемпионаты тех лет. Если в Саудовскую Аравию не особо уезжали стареющие звезды, то в Японию – за милую душу. Меня звали – я отказался.

    А вот к концу карьеры приглашали в Катар. На роскошные условия! То ли 2004-й, то ли 2005-й. Вот это я сглупил, не поехал. По случайности все сорвалось. Контракт, можно сказать, был на руках. Очень жалею. Жизнь сейчас такая, что все упирается в деньги. Прежде мы об этом думали меньше. Не так остро стоял денежный вопрос.

    О чем говорить, если в чемпионате России футболисты, забившие 15 голов к 30 годам, получают сумасшедшие деньги?! Это же ужас! Необъяснимо! Просто за границей не знают, какие у нас зарплаты. Узнали бы – сказали б: «Вы что, с ума сошли?»

    В мое время Давид Вилья, чемпион мира, Европы и всего на свете, бомбардир, получал в «Барселоне» полтора миллиона долларов «грязными»! Еще и отдавал налогами половину!

    У нас в «Сельте» играл бразилец Мазинью, чемпион мира. Клод Макелеле, просто выдающийся футболист. У них даже близко не подходило к миллиону! Потом-то Макелеле свое добрал в «Челси» и «Реале», это ясно. Но в «Сельте» получал гроши для своего уровня», – написал Мостовой.

    • Мостовой завершил карьеру в 2005 году в «Алавесе». После этого играл за сборную России по пляжному футболу.
    • С 1991 года имеет звание Мастера спорта СССР международного класса.

    Новости по теме
    Мостовой раскритиковал полузащитника сборной Сербии
    Мостовой – о Якине: «У него преимущество в том, что он играл в футбол» 7
    Мостовой раскритиковал Тедеско: «Ему трудно, потому что он не играл в футбол» 15
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+