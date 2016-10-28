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    Отец Неймара: «Если кто-то захочет купить моего сына, это обойдется в 430 миллионов»

    Отец нападающего «Барселоны» Неймара поделился мнением об инциденте в матче Примеры против «Валенсии» (3:2) и назвал сумму, в которую обойдется потенциальным покупателям трансфер игрока.

    «Не вижу ничего плохо в поведении Неймара, который реагировал на оскорбления и атаки толпы. Много чего произошло после гола. У игроков «Барселоны» был взрыв радости после забитого мяча, а кто-то увидел в этом провокацию. Думаю, это часть футбола.

    Если кто-то захочет купить Неймара, то это будет 190 миллионов евро плюс налоги. Вместе с зарплатой сумма составит 430 миллионов», – сказал Неймар-старший.

    Источник: Marca

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    28.10.2016 23:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 29 октября 2016, 05:29

      Мир сходит с ума!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 29 октября 2016, 05:23

      Папа Неймар торгует живым товаром. Что-то это напоминает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > ДАША Д 29 октября 2016, 05:28

      Знакомо да?! Латиносы все в этом)))

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 29 октября 2016, 05:22

      Мир сошёл с ума! Раньше дочерей продавали, теперь сынов. Пиздец походу скоро придёт футболу, резина у кошелька не с того материала, скоро лопнет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Furgon 29 октября 2016, 03:27

      Дороговато! Вот если бы вместо евро белорусские рубли, то справедливо.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 29 октября 2016, 01:44

      да там вся барса столько не стоит.........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Lev Aleks 29 октября 2016, 05:24

      не пишите чушь - это сумма примерно 2,37895647... челофутболиста Барсы.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 29 октября 2016, 00:45

      с ума все посходили

      1
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      Рейтинг: +264

      dimid 29 октября 2016, 00:04

      продешевил папаша)))) сразу 1 млрд!)))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > dimid 29 октября 2016, 05:25

      образование подвело в нулях запутался)

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 23:50

      недорого сынишку продает )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 28 октября 2016, 23:47

      То есть ,430 лямов и Неймар на плантации??? 430 раз....)))))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 октября 2016, 23:40

      КУда вам столько

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      Рейтинг: +3282

      woyser > roman230582 29 октября 2016, 05:26

      70% населения Бразилии на грани вымирания. Помогать будут однако.

      0
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