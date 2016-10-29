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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Аугсбург» благодаря дублю Левандовски и другие результаты

    В матче 9-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях благодаря дублю Роберта Левандовски уверенно обыграла «Аугсбург» со счетом 3:1. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 23 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

    В других встречах дебютант чемпионата «РБ Лейпциг» одолел «Дармштадт» и сохранил за собой второе место, «Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом», «Фрайбург» оказался сильнее «Вердера», «Ингольштадт» уступил «Майнцу».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

    Вердер – Фрайбург – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Филипп, 29; 0:2 – Грифо, 39 (с пенальти); 1:2 – Гарсия, 67; 1:3 – Абраши, 75.

    Аугсбург – Бавария – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 19; 0:2 – Роббен, 21; 0:3 – Левандовски, 48; 1:3 – Ку, 67.

    Вольфсбург – Байер – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Арнольд, 37; 1:1 – Мехмеди, 79; 1:2 – Йедвай, 84.

    Дармштадт – РБ Лейпциг – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сабитцер, 57; 0:2 – Сабитцер, 82.

    Майнц – Ингольштадт – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Малли, 51 (с пенальти); 2:0 – Озтюнали, 85.

    Удаление: нет – Кристиансен, 88.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 18:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      ASR77 29 октября 2016, 20:25

      зачем Ренато купили на лавку ?? лучше бы нам отдали он бы хоть играл и развивался!!!!

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > ASR77 29 октября 2016, 21:36

      у вас Геррейро есть..надеюсь Анчи больше этого старичка перестанет ставить...задолбал привозить

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 29 октября 2016, 18:56

      Боже ну хватит уже выпускать Алонсо...это ужас, ему в МЛС давно пора, зато Ренато на скамейке

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