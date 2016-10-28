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    Отец Неймара: «Если бы не Месси и Роналду, то не было бы и Неймара»

    Отец игрока «Барселоны» Неймара заявил, что его сын играет в футбол благодаря таким примерам, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

    «Все понимают, кто такой Месси и что он значит для современного футбола. Он является кумиром Неймара, и сын счастлив выступать с ним в одной команде. Он счастлив выходить на поле рядом с Месси и играет в «Барселоне» из-за него.

    В случае, если бы Месси и Криштиану Роналду не было в современном футболе, то, скорее всего, не было бы и Неймара. Как в свое время, многих других игроков, если бы их не вдохновили Пеле и Марадона», – приводит слова отца бразильца издание Сope.

    В текущем сезоне Неймар провел в составе «Барселоны» в Примере на поле семь матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2016 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 28 октября 2016, 16:28

      что правда то правда!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 октября 2016, 16:17

      Пример для подражания всегда найдется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 28 октября 2016, 06:43

      Отец называется

      0
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