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    Ерохин, несмотря на разгромное поражение «Ростова», не считает «Баварию» космосом

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин выразил мнение, что «Бавария» не является непобедимым соперником, несмотря на поражение донской команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.

    – «Бавария» – космос, как однажды выразился Леонид Слуцкий?

    – Не сказал бы. Любой команде можно противостоять. И, если бы не было того пенальти, возможно, мы продолжали бы игру в прежнем ключе, и «Бавария» при ничейном счете нервничала все больше.

    – Как вас Бердыев приводил в чувство после тех 0:5?

    – Как всегда. Скрупулезной разбором и работой над ошибками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2016 23:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2016, 10:01

      Может и не космос, но по уровню ни одна наша команда даже близко не дотягивает до Баварии. Хотя и можно на них настроится на одну две игры.

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