Моуринью: «Из-за поражения от «Челси» наш состав был сильнее запланированного»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениям после матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (1:0).

«Игроки сделали все и заслужили победу. Мы счастливы. На прошлой неделе все пошло против нас, но мы профессионалы. Фанаты глубоко переживали неудачный результат, и сегодня был хороший шанс избавиться от этого чувства, ведь победа в дерби в матче на вылет всех порадует.

Из-за поражения от «Челси» наш состав был сильнее запланированного. У нас была серия хороших результатов, но потом случилось это большое поражение со счетом, которого не заслуживает история этого клуба. Мое сердце всегда принадлежит фанатам клуба, в котором я работаю, я глубоко им сопереживаю», – сказал Моуринью.