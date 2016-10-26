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    Хеннес: «Финальный матч Лиги чемпионов нужно проводить в Европе»

    Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал идею президента УЕФА Александера Чеферина проводить финальные матчи Лиги чемпионов за пределами Европы.

    «Финальный матч Лиги чемпионов принадлежит Европе точно так же, как финал Кубка Германии принадлежит Берлину. При всем желании интернационализации, стремлении иметь больший капитал и много возможностей мы не должны забывать о своих корнях. «Бавария» должна позаботиться о том, чтобы, имея болельщиков в Шанхае, Буэнос-Айресе и в других местах, не терять их в немецких городах», – заявил он в интервью Spox.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 09:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 октября 2016, 15:59

      полностью согласен

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 октября 2016, 12:17

      Согласен. Если так дело пойдет и дальше и финалы ЕВРО будут проводить где-нибудь в Азии или Северной Америке.

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