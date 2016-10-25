Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Байи выбыл до середины ноября

    «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах не сможет рассчитывать на защитника Эрика Байи. Футболист травмировал колено в игре с «Челси» (0:4). По предварительным данным, защитник вернется в строй не ранее середины ноября.

    Байи в текущем сезоне провел девять матчей в чемпионате Англии, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:50

      Ну хоть не так долго... А то в нынешнем положении ставить привозника Смоллинга с кем-то, это всё равно что обезьяне дать спички на пороховом складе... Хотя и то 2 вариант здесь является более безопасным и надёжным...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 15:35

      И Байи выбыл, и снег, блин, выпал...
      И битвою мать Россия спасена...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11