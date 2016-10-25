Байи выбыл до середины ноября

Ну хоть не так долго... А то в нынешнем положении ставить привозника Смоллинга с кем-то, это всё равно что обезьяне дать спички на пороховом складе... Хотя и то 2 вариант здесь является более безопасным и надёжным...
«Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах не сможет рассчитывать на защитника Эрика Байи. Футболист травмировал колено в игре с «Челси» (0:4). По предварительным данным, защитник вернется в строй не ранее середины ноября.
Байи в текущем сезоне провел девять матчей в чемпионате Англии, в которых результативными действиями не отличился.