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  • «Ливерпуль» поспорит с «Тоттенхэмом» за выход в четвертьфинал Кубка Лиги

«Ливерпуль» поспорит с «Тоттенхэмом» за выход в четвертьфинал Кубка Лиги

25 октября 2016, 20:46
9

Сегодня состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Мерсисайдцы набрали хороший ход, одержав четыре победы в пяти последних матчах, что позволило им войти в тройку лидеров АПЛ. «Шпоры» в свою очередь также не знают поражений в последних пяти играх, включая два матча Лиги чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Англии они лишь одно очко уступают своему сегодняшнему оппоненту.

Если говорить о личных встречах команд, то три последние завершились вничью, а забито в них было всего четыре мяча. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сегодня нас ожидает очень упорная борьба.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Ливерпуль Тоттенхэм
Комментарии (9)
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Андрей Ермошин
1477381185
В этом сезоне Ливер смотрится посимпатичнее Тоттенхэма и по игре, и по составу. Но кубок есть кубок, результаты зачастую оказываются неожиданными.
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zra78
1477382554
Ливер удачи!
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Black Giz
1477383532
Ливерпуль вообще в этом году впечатляет. Удачи им!
Ответить
Raxor
1477385382
Тотен в этом сезоне не знает поражений. оба клуба симпатичны и поэтому я за красивую игру
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Lexa_Lexa
1477393308
Тотенхем сольет, многовато турниров, ЛЧ и чемпионат важнее
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ВoВ
1477395974
Очень интересная пара на такой стадии)
С нетерпением ждем!
Ответить
TY13R
1477402268
будет весело))
Ответить
Liverpool-The-Best
1477408639
Ждем только победы!!! YNWA!!!
Ответить
гость shuh
1477418872
ливерпуль раздолбит
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