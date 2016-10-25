«Ливерпуль» поспорит с «Тоттенхэмом» за выход в четвертьфинал Кубка Лиги

Сегодня состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Мерсисайдцы набрали хороший ход, одержав четыре победы в пяти последних матчах, что позволило им войти в тройку лидеров АПЛ. «Шпоры» в свою очередь также не знают поражений в последних пяти играх, включая два матча Лиги чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Англии они лишь одно очко уступают своему сегодняшнему оппоненту.

Если говорить о личных встречах команд, то три последние завершились вничью, а забито в них было всего четыре мяча. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сегодня нас ожидает очень упорная борьба.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 21:45 по московскому времени, не пропустите!