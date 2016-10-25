Моуринью посоветовал Руни сменить команду

Руни сильно сдал в последнии 3 сезона, Мхитарян его заменит, из за того что Моуринье приходиться ставить метрвого Руни, Генрих играет не там где привык.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть команду. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью сообщил 31-летнему игроку, что не рассчитывает на него, как на футболиста основного состава и посоветовал форварду сменить команду для получения регулярной игровой практики. Самого Руни также не устраивает текущее положение дел, и он готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. Напомним, что в его услугах заинтересованы в МЛС и китайской Суперлиге.
Руни выступает за манкунианцев с 2004 года. За это время он провел 532 матча и забил 246 голов. Четыре последних встречи АПЛ нынешнего сезона игрок начинал на скамейке запасных.