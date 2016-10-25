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    Моуринью посоветовал Руни сменить команду

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может покинуть команду. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью сообщил 31-летнему игроку, что не рассчитывает на него, как на футболиста основного состава и посоветовал форварду сменить команду для получения регулярной игровой практики. Самого Руни также не устраивает текущее положение дел, и он готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. Напомним, что в его услугах заинтересованы в МЛС и китайской Суперлиге.

    Руни выступает за манкунианцев с 2004 года. За это время он провел 532 матча и забил 246 голов. Четыре последних встречи АПЛ нынешнего сезона игрок начинал на скамейке запасных.

    Источник: The Sun

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    25.10.2016 07:14
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 25 октября 2016, 15:54

      Руни сильно сдал в последнии 3 сезона, Мхитарян его заменит, из за того что Моуринье приходиться ставить метрвого Руни, Генрих играет не там где привык.

      -1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 25 октября 2016, 12:25

      Походу в "КуньЛунь". Еще бы маура с собой бы забрал, было бы ваапщче шикарно

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 октября 2016, 11:55

      Вперёд за баблом! Скорее всего МЛС

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 11:54

      надо в китай бабло рубить

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 25 октября 2016, 11:51

      Жозе не уйдет,пока не выиграет что нибудь стоящее... Глейзеры не тупые же в конце концов.

      0
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      Рейтинг: +110

      Baich 25 октября 2016, 11:06

      Утка!Руни ни когда не покинет клуб!Руни это символ клуба!Быстрее Моуриньо сбежит и Руни будет стоять указывать на его пальцем и ржать!

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 25 октября 2016, 11:00

      Бля... ну какие же Глейзеры тупарылые... Я только когда увидел официальное подтверждения назначения Моуриньо - зразу было понятно что он хрен даст Руни играть... если бы мог он бы его сразу вышвырнул как старого негодного кота... Давно все знают что у Моуриньо в команде либо он авторитет, либо только он!!!

      Какие же Вы дебилы!!!! Просрать столько бабла, понизить рейтинг и уважение к клубу со стороны болельщиков - вот ВЕСЬ ИТОГ!!!
      Никогда не был фанатом МЮ... но Ван Гал и теперь Моуриньо... это вообще дерьмо!!!

      7
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 октября 2016, 10:47

      Это который только недавно заявлял, что Руни легенда клуба, никуда он не уйдет, и что ему всегда будет место в команде.

      3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 октября 2016, 10:27

      Чем дальше, тем авторитет Маура опускается все ниже и ниже. Требования руководству клуба "космические", а результатов как не было, так скорее всего и не будет. И закатится "звезда" Моуринью, где нибудь в Сегунде или иной второй лиге.

      -1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 > Андрей Ермошин 25 октября 2016, 11:00

      требования клуба обоснованы - Маур потратил на трансферы сумасшедшие средства...насчет Руни, возможно он прав -ему давно пора сваливать...например домой - в Эвертон, и кто знает, может там он станет лидером команды и отлично поиграет парочку сезонов, а то и больше

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > murakami777 25 октября 2016, 11:52

      он и в нынешнем мю является лидером. эвертон щас как минимум посимпатичнее будет чем мю

      -1
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      Рейтинг: +276

      Black77718 25 октября 2016, 10:22

      Если Руни уйдёт то Маур совсем сольётся как тренер,так нельзя приходит гнобит ключевых игроков то в Реале,В Челси,теперь в МЮ,он сам наверное уже закончился как тренер,пусть возвращается в Италия и тренирует Интер,или во Франция,Германию,Португалию,вариантов всегда много.А МЮ в таком состоянии мало кто поможет,эти авгиевы конюшни только Симеоне может вычистить.

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