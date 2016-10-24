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    ФИФА заплатила 500 долларов создателю талисмана ЧМ-2018

    ФИФА выкупила у студентки кафедры графического дизайна Томского госуниверситета Екатерины Бочаровой права на волка Забиваку, ставшего талисманом ЧМ-2018. Сумма составила 500 долларов.

    «Мне заплатили 500 долларов. Права на волка перешли к ФИФА, это было обговорено еще на стадии эскизов. Я приносила эскизы преподавателям, но они смотрели нехотя, думали, что это все несерьезно. Но потом стали мной гордиться. Я с детства мечтаю заниматься мультипликацией, рисовать персонажей. Вообще в планах работать в «Диснее», – сказала Бочарова.

    Как сообщалось, волк стал талисманом чемпионата мира по футболу ФИФА, который пройдет в 2018 году в России. Талисман был выбран в ходе всенародного голосования на сайте ФИФА, в котором приняли участие более миллиона человек. На роль талисмана мирового первенства претендовали: волк, тигр и кот.

    Источник: Интерфакс

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    24.10.2016 15:35
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 24 октября 2016, 20:25

      Ооо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4475

      Snek 24 октября 2016, 18:48

      А если бы через гос заказ делали, то заплатили бы 500 лямов :))))

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 24 октября 2016, 18:35

      Я бы еще пару нулей потребовал) А так Бочарова(по "Урганту" сужу) немного глуповата, ну хотя все деятели искусства не блещут особым умом)

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > arzamas 24 октября 2016, 19:33

      Человек вкладывал душу, а они заработают на этом миллионы. И ты считаешь, что 500 баксов - это нормальные деньги?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 октября 2016, 18:35

      Заплатили 500,а за работают миллионы!!Жлобы!!!

      1
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      Рейтинг: +94

      Adob 24 октября 2016, 18:23

      за 500 пусть сами думают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2016, 18:04

      Жмотяры)

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 октября 2016, 17:51

      Могли бы и побольше заплатить.

      1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 24 октября 2016, 17:09

      молодец

      1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 24 октября 2016, 17:07

      Девушка молодец! Не пропадёт с таким талантом. Заметят обязательно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 16:58

      Цивилизованные люди ещё сотни лет назад научились выменивать золото за стекляшки у наивных дикарей... ФИФА - молодцы. Теперь сэкономленное можно будет потратить на что-то действительно важное... симпозиумы, конференции.

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