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    Моуринью получил новое прозвище

    После матча девятого тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Челси» со счетом 4:0, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью получил новое прозвище. Журналисты британского издания The Guardian обыграли его прозвище «Особенный» (в английской версии – The Special One), назвав Моуринью «Униженным» (The Humiliated One).

    После девяти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, имея на своем счету 14 очков.

    Источник: Twitter

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    24.10.2016 07:23
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 24 октября 2016, 23:08

      Видимо игроки Челси с памятью тоже дружат.Надавали физруку на орехи за прошлый сезон.Чтобы за метлой следил.Вот он руки и разводил.А если б хайло открыл,то еще и поножовщину на поле получил.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:13

      Что-то по ходу у Маура сломалось, надломилось в сезон провала в Челси... И самое крупное поражение 0-4 об этом говорит... Раньше он бы убил всех футболистов ещё на поле, если бы они такой хернёй занимались, а сейчас он просто разводит руки...

      0
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      Рейтинг: +11572

      alex1951 24 октября 2016, 15:01

      Зато посмотрите его голы - и вы получите наслаждение! Не поленитесь!
      Да ,он больших призов не заимел...так ведь и сборная и те клубы тоже не из самых,самых...понять можно...

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 24 октября 2016, 14:17

      надеюсь что это послужит уроком МЮ. как совсем недавно Челси извлёк урок от Арсенала и начал выдавать достойную игру. вчера всё было совершенно по делу, нельзя обращаться с мячом так, будто в первый раз на поле

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 24 октября 2016, 13:26

      хоть как обзывайте все равно он есть ОН

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 октября 2016, 11:58

      Лучше опозореннный.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 октября 2016, 11:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жозе еще покажет...

      -4
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > dzhanavar 24 октября 2016, 12:51

      Ну посмотрим

      -1
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 24 октября 2016, 11:10

      английские журналисты самые униженные люди в мире

      -3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 11:07

      обиженный униженный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Des79 24 октября 2016, 10:38

      А ему идет!!!!

      2
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