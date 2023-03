После матча девятого тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Челси» со счетом 4:0, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью получил новое прозвище. Журналисты британского издания The Guardian обыграли его прозвище «Особенный» (в английской версии – The Special One), назвав Моуринью «Униженным» (The Humiliated One).

После девяти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, имея на своем счету 14 очков.