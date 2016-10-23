«Реал» готов потратить 100 миллионов на покупку Дибалы после отмены трансферного запрета

За 6 последних матчей в Сири А он забил 1 гол. Идиоты.
Тут в разы меньше дают за чемпионов мира, достигших чёрте каких высот, а за Дибалу сразу сто после одного удачного сезона в Ювентусе. Будем откровенны: туринцы выиграли бы чемпионат и без него, поэтому это Дибала в куда большей степени обязан клубу своим первым трофеям, а не наоборот.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов мадридского «Реала». Испанский клуб готов потратить на покупку футболиста 100 миллионов евро, однако трансфер может состояться только после снятия с мадридцев трансферного запрета, который действует до января 2018 года.
Если ФИФА снимет санкции с клуба раньше времени, то сделка может быть оформлена уже следующим летом.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. На его счету 54 матча и 25 забитых мячей.