«Реал» готов потратить 100 миллионов на покупку Дибалы после отмены трансферного запрета

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов мадридского «Реала». Испанский клуб готов потратить на покупку футболиста 100 миллионов евро, однако трансфер может состояться только после снятия с мадридцев трансферного запрета, который действует до января 2018 года.

Если ФИФА снимет санкции с клуба раньше времени, то сделка может быть оформлена уже следующим летом.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. На его счету 54 матча и 25 забитых мячей.