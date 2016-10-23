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    «Реал» готов потратить 100 миллионов на покупку Дибалы после отмены трансферного запрета

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов мадридского «Реала». Испанский клуб готов потратить на покупку футболиста 100 миллионов евро, однако трансфер может состояться только после снятия с мадридцев трансферного запрета, который действует до января 2018 года.

    Если ФИФА снимет санкции с клуба раньше времени, то сделка может быть оформлена уже следующим летом.

    Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. На его счету 54 матча и 25 забитых мячей.

    Источник: AS

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    23.10.2016 16:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 27 октября 2016, 13:48

      За 6 последних матчей в Сири А он забил 1 гол. Идиоты.

      Тут в разы меньше дают за чемпионов мира, достигших чёрте каких высот, а за Дибалу сразу сто после одного удачного сезона в Ювентусе. Будем откровенны: туринцы выиграли бы чемпионат и без него, поэтому это Дибала в куда большей степени обязан клубу своим первым трофеям, а не наоборот.

      -2
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 25 октября 2016, 05:08

      как задрали эти мешки поганые
      чуть у кого-то появился заметный игрок,сразу прикарманить,чтоб не дай бог им не вкатил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 24 октября 2016, 10:40

      За 150 можно и продать)))

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 октября 2016, 10:19

      давай больше

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 октября 2016, 23:25

      Блин, умеет же ЮВЕ поднимать ценники

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 23 октября 2016, 20:56

      какой нафиг трансферный запрет? кто знает объясните)

      -1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 23 октября 2016, 19:53

      Похоже после покупки, Бейл уйдет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 октября 2016, 18:34

      Он в реал не пойдет.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 23 октября 2016, 17:42

      Могут себе позволить, почему нет.

      -1
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