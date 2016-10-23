Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Я никогда не пойду на продажу Руни»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью исключил вариант продажи нападающего команды Уэйна Руни.

    «Я никогда не пойду на продажу Руни. Тренер не станет расставаться с таким статусным футболистом, который оставил большой след в истории клуба. Да, нападающий провел три последних матча в запасе. Для меня данное решение далось тяжело, но надо в первую очередь учитывать интересы команды», – заявил Моуринью.

    Руни в текущем сезоне провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2016 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 23 октября 2016, 15:36

      Руни легенда!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 октября 2016, 14:21

      Пора Шреку китайский учить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 23 октября 2016, 14:08

      Касильяс в Реале намного больший след в истории оставил. И где он сейчас?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > bset 23 октября 2016, 14:55

      Заметь, не Моуриньо его продал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 23 октября 2016, 13:45

      пока не предложат хорошие деньги

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Тим2015 23 октября 2016, 15:53

      хорошие деньги интересны клубу, а тренеру интересны игроки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 23 октября 2016, 13:08

      А кому он нужен то чтоб за него денег выложили мешок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 октября 2016, 12:26

      Когда китайцы 80 лимонов перечислят на счет,вы скажете совсем иное)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Aragon555 23 октября 2016, 11:59

      Про Рауля примерно так же говорил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 23 октября 2016, 11:31

      Руни уже никому не нужен. Это все искуственное поднятие трансферной цены, чтоб ы хоть что-то выручить с продажи.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11