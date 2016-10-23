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    Аллегри: «Мы забили чистый гол, но игроки «Милана» заставили судью сомневаться в своем решении»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениям после матча девятого тура Серии А против «Милана» (0:1).

    «Должен похвалить свою команду, потому что мы хорошо сыграли против организованного «Милана», который отдал все силы. Они забили, а нам не повезло. Наш гол отменили. Такое бывает, мы хорошо провели игру в плане тактики.

    К сожалению, наш гол был правильным, но протесты игроков «Милана» заставили судью сомневаться в своем решении. Команды должны сосредотачиваться на игре и не оказывать дополнительного давления на судей», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2016 00:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      Farux 23 октября 2016, 06:36

      Мунтари

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 23 октября 2016, 00:51

      Ничего страшного. Помню, Милан тоже как-то раз забил правильный гол Ювентусу, но его не засчитали. Бывает )

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