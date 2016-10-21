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    Президент УЕФА: «Финал Лиги чемпионов в Киеве будет прекрасным праздником футбола»

    Президент УЕФА Александер Чеферин не сомневается в том, что Киев успешно проведет финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    «Сделать нужно не так много, поскольку мы организовываем матч так же, как и финал Евро-2012. Стадион практически готов. Главное, что у нас отличные отношения с федерацией футбола Украины, и мы знаем, что можем рассчитывать на поддержку ее президента и его команды в работе над этим проектом.

    Мы с нетерпением ждем захватывающего матча двух лучших клубов мира в сезоне-2017/18. Это будет прекрасный праздник футбола в Киеве. Также в городе состоится множество дополнительных мероприятий для всех болельщиков. Я регулярно контактирую с Андреем Павелко и знаю, какую масштабную работу провела ФФУ в течение этого года для развития футбола в стране», – цитирует Чеферина официальный сайт ФФУ.

    Источник: ФФУ

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    21.10.2016 12:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 октября 2016, 14:52

      вот идиоты! в стране гражданская война, а они финал у них проводят. чего добиваются?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 октября 2016, 14:17

      Если будет еще один майдан, то Лужники будут запасным стадионом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 октября 2016, 13:41

      не согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 21 октября 2016, 12:49

      Под вопли свинохохлов про Россию - вообще сказкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 октября 2016, 12:37

      Ну-ну...

      -1
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