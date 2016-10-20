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    Моуринью: «Мхитарян готов вернуться на должный уровень»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не исключил, что полузащитник Генрих Мхитарян сможет выйти на поле в матче Лиги Европы с «Фенербахче». Напомним, что встреча пройдет сегодня, 20 октября.

    «Мхитарян был травмирован, и в течение довольно длительного времени не играл. Сейчас же он тренировался с основным составом без каких-либо ограничений. Тем не менее не могу подтвердить, сыграет он с «Фенербахче» или нет, но он здоров, и настало время вернуться на должный уровень», – сказал он.

    В текущем розыгрыше АПЛ Мхитарян выходил на поле в четырех матчах.

    Источник: Skysports

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    20.10.2016 10:35
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