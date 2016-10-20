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    Маурисио: «Уверен, в обеих играх с «Зенитом» ирландцы захотят показать себя»

    Нападающий «Зенита» Маурисио рассказал о том, как его команде следует сыграть в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Дандолком». По словам футболиста, его команда должна серьезно настраиваться на встречу с ирландцами.

    – Давайте вернемся к матчу с «Дандолком». Знаете, что в Ирландии чемпионат проходит по системе весна-осень и вашему сопернику осталось сыграть в нем всего один матч?

    – Мистер уже сказал нам об этом. Напомнил, что «Дандолк» – действующий чемпион страны и в этом году тоже борется за титул. Но сейчас – тур в Лиге Европы и это совсем другое дело. Уверен, в обеих играх с «Зенитом» ирландцы захотят показать себя. Даже несмотря на то, что в конце сезона, возможно, немного подустали. Однако желание победить у них наверняка огромное.

    – «Дандолк» – команда-загадка для вас?

    – Отчасти – да. Такой же для всех была сборная Ирландии на недавнем Евро. Но, так же как и национальная команда, «Дандолк» станет бегать и драться на поле все 90 минут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 07:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6335

      порт 20 октября 2016, 10:16

      Победы нам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      mik1954 20 октября 2016, 08:57

      После игр с такими командами их противникам сложно обойтись без травм, - главная опасность Дандолков...

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