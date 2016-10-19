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    Кенни: «Зенит» будет демонстрировать свою силу, но мы должны выдержать»

    Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

    «Мы очень уважаем соперника, однако и себя не собираемся недооценивать. В этой игре будут периоды, когда на нас будет оказано давление, а «Зенит» будет демонстрировать свою силу, но мы должны выдержать. Они много играли в Лиге чемпионов – с такими командами мы уже играли.

    «Зенит» уже выигрывал этот турнир, что заслуживает уважения, а мы хотим наслаждаться своей сказкой. Фанаты нас завтра поддержат», – приводит слова Кении Independent.ie.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 22:29
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