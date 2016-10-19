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    Дзюба: «Физически готовы хорошо, сборная в прошлом»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о подготовке в матчу третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

    «Сегодня уже разбирали немного соперника. Понимаем, что британский стиль – длинные передачи, борьба, единоборства. Мы приехали побеждать, играть в футбол. Шапкозакидательского отношения к сопернику нет. Приехали за тремя очками.

    Физически готовы хорошо: Мистер постарался, погонял нас на сборах. Сборная в прошлом. Впереди много игр, плотный график. Надо физически и ментально хорошо быть готовыми, сейчас уже пошли травмы. Надо справляться с этим и уверенно двигаться дальше.

    Что я знаю об Ирландии? Были сегодня на небольшой экскурсии по Дублину, интересно погуляли. Знаю Робби Кина, Роя Кина, Эйдена Макгиди – не так мало.

    Рады здесь находиться и ждем той особой атмосферы, которую подарит нам местная публика», – сказал Дзюба.

    Матч «Дандолк» – «Зенит» состоится в четверг, 20 октября. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 20 октября 2016, 00:24

      Не подведи,Дзюба. Выдай все силы и забей ирландцам.

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